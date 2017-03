Miền Bắc đối mặt nguy cơ khô hạn nghiêm trọng

Theo dự báo, tháng 12/2010, dòng chảy các sông của Bắc bộ từ thượng lưu cho tới hạ lưu tiếp tục giảm nhanh và nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%. Riêng lượng nước đến các hồ chứa lớn tại miền Bắc đều thiếu hụt so với nhiều năm từ 17-42%.



Vụ đông xuân năm 2010-2011, dòng chảy toàn mùa hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình khả năng thấp hơn mức trung bình khoảng 19-34%. Trong đó, tháng 12/2010 và các tháng cuối mùa cạn (tháng 3-4/2011) sẽ thiếu hụt khoảng 25-39%.



Cũng theo ngành khí tượng thủy văn, mực nước trên sông Hồng có khả năng lặp lại giá trị thấp nhất lịch sử đã xảy ra trong năm 2010, ở mức 0,1m tại trạm Thủy văn Hà Nội. Trung bình, lưu lượng nước vào mùa cạn (từ 12/2010-4/2011) ở mức 580-800m3/s (trung bình nhiều năm là 1180m3/s).



Do đó, mùa cạn năm 2010-2011 sẽ tiếp tục xảy ra thiếu nước và khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung du Bắc bộ. Do các hồ chứa thủy điện không tích được đầy hồ, tình trạng khó khăn trong cấp nước và phát điện trong mùa khô năm 2010-2011 sẽ tiếp tục căng thẳng đến mùa mưa.



Ngoài ra, vụ đông xuân năm 2010-2011 sẽ có khả năng xảy ra 3-4 đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống), tập trung vào tháng 12/2010 và tháng 1, 2/2011. Đợt rét đậm đầu tiên của vụ này khả năng xuất hiện sớm hơn so với mức trung bình nhiều năm.



Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho hay, thời tiết năm 2010 diễn ra khá phức tạp. Đầu năm, mực nước trên nhiều sông xuống thấp đạt mức kiệt lịch sử. Nắng nóng xuất hiện sớm, nhiều đợt và cường độ gay gắt...



Cụ thể, đến hết tháng 11/2010, đã có 22 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam, ít hơn trung bình nhiều năm 6 đợt. Đã xảy ra 18 đợt nắng nóng diện rộng, đặc biệt vào tháng 2/2010, miền Bắc xảy ra 2 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao (36-38 độ C). Đây là một hiện tượng hiếm gặp, bởi tháng 2 là tháng chính đông ở miền Bắc.



Ngoài ra, nắng nóng diễn ra gay gắt vào tháng 3, 4, 6 (mỗi tháng 4 đợt), nhiều nơi như Hòa Bình là 41,8 độ C, Con Cuông (Nghệ An) là 42,2 độ C...



Bão năm nay xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tính đến hết tháng 11, đã có 6 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong đó, đáng kể phải tính 2 cơn áp thấp nhiệt đới vào đầu và giữa tháng 11 gây ra mưa to và lũ lụt nghiêm trọng từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận.



Cũng trong 2010, đã có 13 đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, ven biển Trung bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt 4 cơn mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ hồi tháng 10 đã gây ra lũ lụt lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An./.





Theo Trung Hiền (Vietnam+)