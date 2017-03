Miền Bắc đón đợt rét hại bất thường

(PL)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (18-3), nhiệt độ phổ biến ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ ở mức 11-13 độ C, riêng vùng núi nhiều nơi 4-5 độ C. Trời vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại. Kèm theo rét còn có mưa phùn, nhiều nơi mưa to.

Trong hai ngày cuối tuần, nhiệt độ có tăng lên. Tuy nhiên, đến đầu tuần sau, ngày 21 và 22-3, miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh mới. Đây là đợt rét hại bất thường trong nhiều năm qua. Vì hiện đang ở tháng 3, giữa mùa xuân, tiết trời thường ấm áp. HOÀNG VÂN