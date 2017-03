Miền Bắc hứng chịu thêm hai đợt không khí lạnh

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, Sapa là điểm rét nhất sớm nay khi nhiệt độ xuống 0 độ. Hầu khắp vùng núi phía Bắc đều dưới 5 độ C.



Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc từ đêm qua và hôm nay đã lấn sâu xuống đồng bằng Bắc Bộ khiến nhiệt độ khu vực này xuống dưới 10 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng xấp xỉ 13 độ.





Tại xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), sáng nay băng giá

đã xuất hiện với mật độ dày. Ảnh: Minh Hải.



Theo Hải Đông ( VNE)



Tại Hà Nội, hai trạm đo tại Láng và Hà Đông sáng nay ghi nhận nhiệt độ lần lượt là 9 và hơn 7 độ. Tuy nhiên, đến gần trưa, do trời khá quang mây, bức xạ nhiệt từ mặt trời khiến thời tiết thủ đô đỡ rét buốt.Trong khi đó, với hai đợt không khí lạnh tăng cường từ nay tới cuối tuần, đợt rét đậm, rét hại kéo dài suốt nửa tháng qua tại miền Bắc chưa có dấu hiệu kết thúc. Từ nay tới sát Tết Nguyên đán, người dân ở Bắc Bộ cho tới Trung Trung Bộ chắc chắn vẫn phải hứng chịu thời tiết giá rét.Bắt đầu từ 2/1, đợt rét được đánh giá xấp xỉ kỷ lục năm 2008 (kéo dài liên tục 38 ngày) đang khiến sinh hoạt người dân toàn miền Bắc cho tới Trung Trung Bộ đảo lộn. Nhiều trường hợp đã tử vong do tắm lâu hoặc sưởi ấm bằng lò than. Ngoài ra, rét kéo dài cũng đã khiến hơn 9.000 con trâu bò ở các tỉnh vùng núi phía Bắc chết.