Miền Bắc lại xuất hiện nắng nóng trong hai ngày tới

Khoảng ngày 26/6, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập trở lại, từ ngày 26 đến ngày 28/6 Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong con dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết ngày hôm nay (23/6) như sau, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau mây thay đổi, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Hà Nội có mưa rào và dông, ngày mây thay đổi trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía bắc, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo TTXVN/Vietnam+