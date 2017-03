Miền Bắc lạnh 10 độ, Trung bộ lũ lên nhanh

Trong khi đó, nhiệt độ cũng giảm mạnh tại các tỉnh vùng núi Tây Bắc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khu vực này nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ C (có nơi giảm xuống chỉ còn 11 – 13 độ C), nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.



Thời tiết các tỉnh Tây Bắc có nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Tại Lào Cai, nhiệt độ nhích lên ở mức 21 độ (thấp nhất) và 30 độ (cao nhất). Kiểu thời tiết này duy trì đến hết ngày 18/11. Đến ngày 19/11, Lào Cai sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm mạnh, mức cao nhất là 22 độ. Các khu vực như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ giảm mạnh về đêm xuống còn 10-11 độ.



Không khí lạnh cũng đã tràn xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18 - 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, phía nam có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Khu vực Tây Nguyên mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nam Bộ đang vào mùa mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Lũ khẩn cấp



11 người chết, 2 người mất tích, sơ tán hơn 20.000 người Hiện đã có 11 người chết do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (Quảng Trị: 1, Thừa Thiên Huế: 4, Quảng Nam: 2, Quảng Ngãi: 3, Bình Định: 1) và 2 người mất tích (Thừa Thiên Huế: 1, Quảng Nam: 1). Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã sơ tán khẩn cấp hơn 20.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.



Từ ngày 14/11 đến 19h ngày 16/11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa và mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm.Một số trạm có lượng mưa lớn như sau: Nam Đông (TT. Huế) 412mm, Tà Lương (TT. Huế) 506mm, Thượng Nhật (TT. Huế) 460mm, Trà My (Quảng Nam) 475mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 365mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 355mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 387mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 741mm.



Từ 19 giờ 16/11 đến 4 giờ ngày 17/11 mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã giảm, mưa phổ biến từ 10-30mm, tại Quảng Ngãi vẫn có mưa to phổ biến từ 30-50mm. Mưa lớn đã khiến hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã tích đầy nước, nước đã qua tràn. Các hồ hiện vẫn an toàn. Đã có một số hồ đã xả lũ theo quy trình như hồ Bình Điền 826/5187 m3/s; hồ Hương Điền: 1200/9430 m3/s; hồ Phú Ninh: 767/2400 m3/s; hồ Định Bình: 960/6000 m3/s.

Lũ đang lên nhanh trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, đã có 11 người chết vì mưa lũ (Ảnh: VietNamNet)



Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát đi cảnh báo về tình trạng lũ khẩn cấp trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Hiện nay lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn và các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định đang lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đang xuống chậm và còn ở mức cao. Mực nước các sông hầu hết đều ngáp nghé hoặc vượt mức báo động 3.



Dự báo lũ trên các sông ở Bình Định tiếp tục lên nhanh và ở mức cao, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp tục xuống. Trưa, chiều nay, lũ hạ lưu sông Thu Bồn và các sông ở Quảng Ngãi sẽ đạt đỉnh, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng hạ lưu các sông thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.





Theo Ngọc Anh (VNN)