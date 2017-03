Miền Bắc mưa, lạnh

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ đêm qua và sáng sớm nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội cũng nằm trong vùng mưa to đến rất to, trời trở lạnh.

Theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm nay không khí lạnh còn tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Sau bão số 11, lũ tại miền Trung đang diễn biến phức tạp. Cơ quan khí tượng tiếp tục phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng thấp và đồng bằng các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi…

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 17/10 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày và đêm có mưa rào, trời lạnh; nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ, thấp nhất 18 - 21 độ, có nơi 15 - 17 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa, riêng khu vực nam đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Khu vực Hà Nội, có nơi mưa vừa, mưa to, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có nơi mưa to đến rất to và giông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 23 - 26 độ, phía nam có nơi 27 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

