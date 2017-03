Miền Bắc nóng 38 độ C

Trưa và chiều 19.4, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và một vài nơi thuộc phía tây Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Một số nơi nhiệt độ cao hơn như Phù Yên (Sơn La) 36,2 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,6 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 37,7 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,3 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay 20.4, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh phía tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C.



Ngày 21.4, một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường yếu và chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, gây mưa rào rải rác, nắng nóng dịu bớt. Tại các tỉnh miền Nam, trong những ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2-3.



Theo Quang Duẩn (TNO)