Miền Bắc rét 1 độ C

Hôm 4.1, nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm sâu. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn 1 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng): 5,3 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn): 7,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai): 8 độ C; Hà Nội: 10,7 độ C…

Nhiệt độ xuống quá thấp trong khi sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày không đáng kể cộng với độ ẩm không khí quá cao, ở mức trên dưới 90% đã khiến trời càng thêm rét buốt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 9.1, sau đó ấm dần.



Trên biển, vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực bắc, giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), gió đông bắc tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy.



Theo Quang Duẩn - Mai Vọng (TNO)