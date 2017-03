Miền Bắc rét -2 độ C, trên 2.500 trâu, bò chết rét

Trong đó, số trâu, bò chết tại tỉnh Sơn La là trên 1.300 con, tại Cao Bằng gần 820 con. Tại Thừa Thiên-Huế, ông Hồ Văn Ngưm, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện A Lưới, cho biết tới thời điểm này, toàn huyện có 20 con bò và năm con trâu chết rét. Mưa rét đã làm gần 2.000 ha lúa tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Triệu Phong (Quảng Trị) bị ngập úng.

Trước tình hình này, chiều 11-1, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) có công văn khẩn gửi các tỉnh, thành trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc chống đói rét cho gia súc. Công văn nêu rõ, khi nhiệt độ xuống dưới 12oC, người dân tuyệt đối không sử dụng trâu, bò để cày kéo hay chăn thả. Người dân cần đưa trâu, bò trong rừng về chuồng trại; tận dụng bạt nứa, nylon hay bất kỳ vật dụng tạo ấm nào để che chắn, mặc ấm, đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò về đêm. Phải bổ sung ngay thức ăn và cho trâu bò uống nước ấm hòa muối với 5 g/100 kg trọng lượng.

Ngày 11-1, đa số học sinh các trường tiểu học, trường mầm non, mẫu giáo tại Hà Nội đều phải nghỉ học. Tuy nhiên, với trẻ mầm non, nhiều phụ huynh không biết gửi con ở đâu nên vẫn đưa con đến trường. Tại Trường Tiểu học Lê Lợi (quận Hà Đông), các em học sinh đã được nhà trường thông báo từ một vài ngày trước về việc lùi giờ vào lớp là 8 giờ (thay vì 7 giờ 10 như trước), phụ huynh cần mặc ấm cho các em khi đến lớp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, sáng 11-1, một số nơi nhiệt độ xuống rất thấp như Mẫu Sơn: -2oC, Sa Pa: 1oC, Tam Đảo: 1,7oC. Trên đỉnh Mẫu Sơn - Lộc Bình - Lạng Sơn đã xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các địa phương phía Bắc đều dưới 9oC. Ngày 12-1, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm thêm khoảng 2 độ nữa, mưa giảm nên khả năng xuất hiện băng tuyết ở những vùng núi cao là khá lớn.

V.TRẦN - M.PHƯƠNG - B.PHƯỢNG - H.VÂN