Miền Bắc rét đậm 10 ngày nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện từ trung tâm lục địa châu Á lại có một khối không khí lạnh nữa đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng ngày 11.1 sẽ tăng cường mạnh hơn kèm theo mưa nhỏ, mưa rào nhẹ nên nhiệt độ sẽ còn tiếp tục xuống thấp hơn, phần lớn các địa phương miền Bắc sẽ xuống dưới 10 độ C, nhiều nơi thuộc vùng núi cao nhiệt độ sẽ xuống xấp xỉ và có nơi dưới 0 độ C, nhiều vùng núi cao sẽ có băng tuyết. Dự báo, miền Bắc sẽ còn rét đậm, rét hại đến sau ngày 20.1 vì khoảng ngày 15 và 19.1 sẽ còn tiếp tục có không khí lạnh tràn về.



Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết nhiệt độ tại TP.HCM đã giảm xuống mức 19 độ C và tại Long Khánh (Đồng Nai) là 18,9 độ C vào sáng sớm hôm qua. Trong tuần lễ này (từ thứ hai đến thứ sáu), nhiệt độ ở Nam Bộ sẽ còn giảm khoảng vài độ nữa, trong đó TP.HCM có thể xuống dưới 18 độ C; phía bắc miền Đông khoảng trên dưới 17 độ C; miền Tây khoảng 20-21 độ C.





Theo Quang Duẩn - Mai Vọng (TNO)