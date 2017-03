Miền Bắc rét đậm, biển động mạnh

Sáng sớm qua, một bộ phận không khí lạnh đã tràn xuống phía đông Bắc Bộ gây mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ giảm 4-5 độ C, trời đột ngột chuyển rét đậm, nhiệt độ tại Hà Nội cả ngày không vượt quá 15 độ C, các vùng núi nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất ở mức dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đợt rét này sẽ kéo dài ít nhất 1 tuần nữa. Trên biển, không khí lạnh tiếp tục gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ.



Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật tới cấp 10, sóng biển cao từ 2 - 5m, biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.



Theo Quang Duẩn - M.Vọng (TNO)