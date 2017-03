Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng

Không khí lạnh đã gây mưa rải rác, có nơi mưa rào ở các khu vực này. Đêm cùng ngày và rạng sáng 23-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng và gây mưa rải rác; có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đồng thời không khí lạnh tiếp tục lan xuống một số tỉnh Nam Trung Bộ.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm rét hại tại khu vực miền núi Bắc Bộ. Cụ thể, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-17 độ C. Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

TRỌNG PHÚ