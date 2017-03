Miền Bắc rét đậm, rét hại 5-6 ngày nữa

Hôm nay, khối không khí lạnh bắt đầy suy yếu chậm nhưng cường độ vẫn còn mạnh.

Trong ngày hôm nay và ngày mai 2.1, nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có xu hướng tăng nhẹ nhưng trời vẫn rét đậm, vùng núi rét hại.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 3.1 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta.

Rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn tiếp diễn cho đến khoảng ngày 5 và ngày 6.1.

Diễn biến thời tiết tại các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay như sau:

Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C, cao nhất trong khoảng 15 - 17 độ C

Các tỉnh phía tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, có nơi 4 - 6 độ C và cao nhất cũng không vượt quá 16 độ C.

Tại khu vực đông Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, rét đậm và rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi 6 - 8 độ C; cao nhất trong khoảng 14 - 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét đậm, nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, cao nhất 14 - 17 độ C.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến với hình thái thời tiết: nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam 21 - 24 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C, phía nam 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Tây nguyên có thời tiết đẹp nhất: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C và cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Người dân Nam bộ đón năm mới trong tiết trời thuận lợi: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất trong khoảng 30 - 33 độ C.

Theo Quang Duẩn (TNO)