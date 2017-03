Miền Bắc rét kèm theo mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 15-3 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ phổ biến 12-14oC, vùng núi 7-9oC. Riêng vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống 3-5oC. Miền Bắc và miền Trung có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 15-3 có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10, có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ từ ngày 16-3 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 7, biển động.

H.VÂN