Miền Bắc rét trong 3 - 4 ngày tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh 6, giật trên cấp 6, biển động.



Trên đất liền, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm khoảng 4 - 5 độ C, trời chuyển rét, vùng núi cao nhiệt độ ban đêm có thể xuống mức 7 - 8 độ C. Đợt rét sẽ kéo dài khoảng 3 - 4 ngày.





Theo Quang Duẩn (TNO)