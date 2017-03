Miền Bắc sẽ có đợt rét đậm

Ở miền Bắc nhiệt độ giảm khoảng 2 - 3 độ C, trời chuyển rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh vào đêm và sáng. Dự báo, khoảng ngày 8 và 9.12 sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh tràn xuống nước ta gây rét đậm ở miền Bắc.

* Liên tiếp trong 2 ngày qua, thủy triều trên sông Sài Gòn lên cao bất thường vào lúc nửa đêm, tại trạm Phú An là 1,40m - đạt mức báo động 2. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều sẽ duy trì ở mức cao từ ngày 1 - 5.12, đỉnh triều xuất hiện từ 0 giờ 30 - 4 giờ 30. Tại trạm Phú An ngày 1.12 là 1,40m; ngày 2.12 là 1,38m. Tại trạm Nhà Bè ngày 2.12 là 1,38m, ngày 3.12 là 1,35m. Tại TP.HCM, đỉnh triều từ 1,35m trở lên sẽ gây ngập nhiều vùng trũng thấp ven sông, kênh, rạch.





Theo Q.Duẩn - M.Vọng (TNO)