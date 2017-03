Miền Bắc tăng nhiệt, triều cường còn "hoành hành" ở miền Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (22/10) các địa phương miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt nhẹ, do không khí lạnh tác động đến miền Bắc suy yếu dần. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội ngày nắng, đêm se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21 độ C. Trạng thái rét về đêm chỉ còn diễn ra tại một số địa phương vùng núi phía Đông bắc khi nền nhiệt hạ thấp nhất 17 độ C.

Dự báo trong những ngày tới, các địa phương miền Bắc nền nhiệt các địa phương miền Bắc còn tiếp tục tăng nhẹ. Về tình hình lũ và triều cường hệ thống sông miền Nam: Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây đang lên và còn diễn biến phức tạp những ngày tới. Dự báo trong 2-3 ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, tại Tân Châu lên mức 4,1m (trên BĐ2: 0,1m), tại Châu Đốc lên mức 3,7m (trên BĐ2: 0,2m), sau đó xuống; mực nước các trạm hạ nguồn xuống dần, riêng sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên. Đến ngày 25/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,0m (ở mức BĐ2); tại Châu Đốc ở mức 3,55m (trên BĐ2: 0,05m); tại Mộc Hóa lên mức 2,25m (dưới BĐ3: 0,15m); tại các trạm chính vùng hạ nguồn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2. Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 22/10 như sau: Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 26 - 29 độ. Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ, cao nhất 26 - 29 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ. Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 27 - 30 độ. Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Theo Phạm Thanh (Dân trí)