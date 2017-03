Miền Bắc trở lạnh, miền Trung sắp mưa to

Dẫn nguồn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.



Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.



Cũng đưa tin về tình hình thời tiết, dẫn thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TW cho biết, một hình thế thời tiết mới hình thành, khiến các tỉnh Trung Bộ lại có nguy cơ hứng những trận mưa lớn mấy ngày tới, trong khi nước do hai trận lụt lịch sử gây ra chưa rút hết.



Tình thế thời tiết này khá phức tạp, do một cơn bão mới sắp hình thành trong lúc bão số 6 chưa kịp tan và, ở phía bắc, một đợt không khí lạnh lại đang tràn xuống. Đợt mưa to ở miền Trung lần này có khả năng mở rộng vào phía nam.



Đến chiều 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (xuất hiện lúc bão Megi chưa đổ bộ vào đất liền Trung Quốc) ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc, 135 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 1.000 km về phía đông, sức gió mạnh nhất đã đạt cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và mạnh lên thành bão.



Từ giữa tuần tới (khoảng từ ngày 27 đến cuối tháng 10) do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới nên mưa sẽ tăng đáng kể, nhiều nơi có mưa to đến rất to, vùng mưa trải dài từ Hà Tĩnh tới Khánh Hòa, trong đó trọng điểm mưa lớn là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.





Theo V.T (VNN)