Miền Bắc và miền Trung sẽ nắng nóng cả tuần

Dự báo trong tuần này, nhiệt độ cao nhất ngoài trời phổ biến 39-43oC, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ trên 45oC. Cũng trong tuần này, ở miền Bắc và miền Trung rất ít mưa, nhiều nơi không mưa nên hạn hán sẽ gay gắt và nghiêm trọng hơn. Nắng nóng còn kéo dài đến hết tuần. Đây là đợt nắng nóng thứ tư ở miền Bắc và là đợt nắng nóng thứ sáu ở miền Trung trong năm nay.

H.VÂN