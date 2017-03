Miền Bắc xuống 16 độ C, mưa trên diện rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 9/4, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, 16-21 độ C, trời rét. Riêng Tây Bắc Bộ 17-26 độ C. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2-4 mét.



Không khí lạnh ảnh hưởng rõ rệt đến khu vực Bắc Bộ, có nơi nhiệt độ xuống 16 độ C. Ảnh: Hoàng Anh.

Sáng 10/4, gió mùa tiếp tục tăng cường, đưa thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuống ngưỡng rét. Trong hai ngày 10-11/4, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió Tây trên cao khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi các khu vực này có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa rào và dông, 19-29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, 22-32 độ C. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ 19-35 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, 23-36 độ C.

Theo Khánh An/Zing News