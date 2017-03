Miền Nam có mưa to

Chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Vùng trung tâm áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây của khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh. Biển động mạnh. Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa trái mùa này ảnh hưởng xấu đến hoa màu và trái cây chuẩn bị tết.

H.VÂN