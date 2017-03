Miền Nam mất điện đột ngột khiến mạng xã hội sôi sục

17h12: Nhiều độc giả VnExpress vui mừng cho biết điện khu vực mình ở đã có trở lại. " Tiền Giang đã có điện rồi", bạn đọc nick Tiengiang thông báo. Trong khi đó Tuevn vui mừng: "Huyện Nhà Bè (TP HCM) đã có điện lúc 16g45 phút. Sự số đường dây 500kv các anh đã khắc phục xong. Hoan hô các đồng nghiệp của tôi. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống".

16h47: Bạn đọc Tran Thi Hong Ngan đang làm việc ở Bình Dương cho biết: "Công ty tôi nằm trong thành phố mới Bình Dương, theo như một số thông tin từ đồng nghiệp và điện lực Bình Dương thì sự cố mất điện đang xảy ra ở toàn miền Nam mình có thể là do bị đứt đường dây điện 500kv tại địa phận Thành phố Mới Bình Dương. Hiện điện lực tỉnh đang cố gắng khắc phục sự cố trên. Trong khi ở Sài Gòn một số nơi đã có điện trở lại nhưng hiện tại các hộ gia đình ở Bình Dương vẫn chưa có điện để sử dụng, dự kiến ít nhất phải trong vòng 24 giờ tới mới có thể có điện lại ở Bình Dương".

16h30: Cư dân mạng cho biết ngoài đường Sài Gòn đang xuất hiện rất nhiều cảnh sát tỏa ra giữ trật tự giao thông, "nhưng xe cộ vẫn đang đi lại rất rối loạn" theo lời độc giả Lê Vũ.

Trong khi đó, độc giả Lack Vnn than thở: "Tình hình là rất tình hình. Mình đang bị đứng hình. Chạy trốn nóng mà ở đâu cũng cúp điện. Đang điên lắm đây".

Nick name Vhoang2512 thông báo: "Ước tính công ty mình thiệt hại ít nhất là 10 tỉ vì lần cúp điện này, các ông bảo hiểm lo mệt đây". Trong khi đó Hoang Tuan than thở: "Đang ở trong nhà, đang mở cửa cuốn thì mất điện. Chẳng đi được đâu nữa, phải canh cửa cả 2 tiếng rồi"...

16h: "Hy vọng là có điện thật nhanh không thì chết mất"- độc giả Thọ thốt lên. Trong khi đó, một số Facebooker từ Bình Thạnh, Tân Bình... cho biết khu mình mình đã có điện trở lại.

Nickname Kiko Cheung than thở: " Thấy dân tình kêu cúp điện nhiều nơi lắm quá. Chỗ mình mới vừa có điện lại mà nó cứ yếu yếu xẹt xẹt, sợ quá, pin laptop sắp hết chả dám cắm vô".

15h: Trên mạng xã hội Facebook, độc giả Duc Tuan cập nhật: "Sài Gòn cúp điện trên diện rộng, chạy xe từ quận 1 qua quận 3, về quận 10 đường âm u vì trời muốn mưa, xe chạy hỗn loạn không lo bị phạt gì cả, vì các anh cảnh sát giao thông ra đứng ngã tư để điều khiển xe cộ hết rồi".

Bạn đọc Bao Hoang thêm vào: "Tôi cũng đang lưu thông ở cầu Bông (quận 1, TP HCM) 15 phút rồi chưa qua được cầu, cúp điện xe cộ hết chạy".

Những status thông báo tình trạng mất điện ngập tràn trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: chụp màn hình

Bạn đọc Chris Nguyen chia sẻ: "Mình làm ở Sunwah, vì làm chứng khoán nên mỗi lần mất điện rất sợ. Cũng may là có máy phát điện hỗ trợ liền".

14h20: Độc giả Đức, một nhân viên điều hành game than thở: "Mình vừa quay đi quay lại, nhìn thấy 50 % số người chơi game biến mất khỏi hệ thống, mọi người hết hồn. Lên Facebook thì thấy hàng loạt status than thở tình trạng cúp điện mới biết lý do là thế".

"Cả công ty tôi đi ăn thịt chó giữa giờ làm việc vì cúp điện"- nick Phú Nguyễn công bố.

Nhiều bạn sinh viên than thở: "Cả tuần đi học, được bữa đang ngủ trưa ở nhà thì cúp điện, ở nhà nóng như heo quay".

14h: Thông tin mất điện toàn miền Nam khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Toàn bộ hệ thống đèn đường vụt tắt, đường hầm tối om, cảnh sát giao thông được điều động ra tất cả ngã tư để điều hành giao thông nhưng vẫn không tránh khỏi việc kẹt xe toàn thành phố.

