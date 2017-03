Miễn nhiệm phó viện trưởng VKSND Trà Vinh

Trước đó Cục Điều tra của VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án “Tha người trái pháp luật” theo Điều 302 BLHS. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thả người trái pháp luật.

Theo TTXVN, ngày 10-9-2009, Công an thị xã Trà Vinh (nay là TP Trà Vinh) bắt bảy đối tượng mua bán ma túy gồm Võ Thị Đài Trang, Nguyễn Huy Hoàng, Lương Nhật Thanh Phương, Trầm Đức Nhuận, Trầm Hùng Ân, Huỳnh Lê Hoàng và Lý Gia Thuấn (cùng ngụ thị xã Trà Vinh). Đây được xem là đường dây mua bán ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trước thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, tháng 12-2009, Công an thị xã Trà Vinh lại đề nghị VKSND thị xã Trà Vinh hủy bỏ tạm giam bị can Huỳnh Lê Hoàng. Ông Nguyễn Văn Đoàn, lúc đó là viện phó VKSND thị xã Trà Vinh, đã ký quyết định hủy bỏ tạm giam bị can Hoàng. Sau vài ngày được thả, Hoàng ung dung đi Nhật theo diện đoàn tụ gia đình. Dư luận tại Trà Vinh cho rằng có nhiều khuất tất trong quyết định tha người này.

