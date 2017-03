Miễn phí gửi xe máy khi xem pháo hoa gần cầu Nhật Tân

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có văn bản liên quan tới việc tổ chức bắn pháo hoa gần cầu Nhật Tân và phân công công việc. Theo đó, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông và an toàn tuyệt đối cho người dân xem bắn pháo hoa tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Cụ thể, Thành phối yêu cầu sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết hoạt động bắn pháo hoa tại đây thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

TP Hà Nội giao Sở Xây dựng lắp đặt nhà vệ sinh lưu động, Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí lực lượng trông giữ phương tiện, trông giữ xe máy miễn phí và chỉ thu phí đối với ôtô theo quy định. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành phải lên phương án đảm bảo an toàn cho người đi bộ qua cầu có nhu cầu xem pháo hoa.

Đối với lực lượng công an, TP yêu cầu chủ trì phối hợp với Sở GTVT thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông từ xa; tổ chức phân luồng trên cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu; trên phần chính giữa cầu Nhật Tân; bố trí làn đường cho ôtô chạy về phía hai bên lan can cầu (mỗi bên 6-7m), phần giữa cầu cho người đi bộ qua cầu có thể xem bắn pháo hoa.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảnh sát trật tự, cơ động, Công an quận Tây Hồ, Đông Anh và lực lượng chức năng được huy động làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bắn pháo hoa nói trên.

