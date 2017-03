Miễn phí tham quan Hội An

Trước đó, tối 3-12, tại quảng trường Sông Hoài, chính quyền TP Hội An đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm đô thị cổ Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới. Sáng cùng ngày, tọa đàm “Di sản văn hóa Hội An - 10 năm nhìn lại” cũng đã được tổ chức với hơn 100 đại biểu tham dự.

Theo V.Hai (NLĐ)