Miền Trung căng thẳng chờ lũ về

Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chiều 6-10, bão số 7 đi vào vùng biển Bình Định, Phú Yên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đêm cùng ngày, áp thấp đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong đêm 6-10 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh bắc Tây Nguyên có gió giật cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

“Đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày khiến lũ các sông ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và các tỉnh Gia Lai, Kon Tum có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng và các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên” - ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết.

Trước nguy cơ lũ cao, Bộ Công Thương đã có công điện khẩn yêu cầu các nhà máy thủy điện miền Trung và Tây Nguyên kiểm tra kỹ hồ đập, chuẩn bị kịp thời các biện pháp ứng phó.