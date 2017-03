Miền Trung chìm trong lũ

Nghệ An: Năm người trên ô tô bị nước cuốn trôi Tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 19-9, tại đoạn đập tràn Khe Ang, đoạn chảy qua xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chiếc xe bảy chỗ từ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đi sang huyện Nghĩa Đàn để dự lễ ăn hỏi. Lái xe là anh Trương Văn Thái (quê Nghĩa Đàn) cố vượt qua đập tràn khi nước chảy xiết nên bị cuốn trôi cả xe. Trong lúc hoảng loạn, tài xế và người đàn ông ngồi phía trước đã mở cửa thoát được ra ngoài, năm người còn lại trong đó có hai trẻ em bị nhấn chìm và mất tích cùng chiếc xe. Huế: A Lưới có hai thôn bị cô lập Ngày 19-9, UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) cho biết mưa lớn với lượng đo được 419 mm khiến đường vào khu tái định cư Pa Ay (xã Hồng Thủy), thôn Ba Lách (xã Hồng Thái) bị sạt lở, dẫn đến bị cô lập. Riêng tại khu tái định cư thủy điện A Lưới (xã Hồng Thượng), nước lòng hồ thủy điện dâng bất thường làm năm nhà dân bị ngập. UBND huyện A Lưới đã dự trữ 30 tấn gạo, 10 tấn muối, 13.000 gói mì tôm và một số hàng nhu yếu phẩm khác như mì ăn liền, xăng dầu… nhằm chủ động cung cấp cho các xã thường bị chia cắt. Quảng Trị: Nhiều nơi bị ngập sâu 3 m Nước sông trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) dâng cao, giao thông trên quốc lộ 9 nhiều đoạn bị tắc nghẽn do nước ngập. Tính đến 19 giờ ngày 19-9, có 32 thôn bản trên địa bàn huyện Hướng Hóa vẫn nằm trong vùng ngập lụt. Riêng tại thị trấn Lao Bảo, các xã vùng Lìa có nơi ngập sâu đến hơn 3 m. Huyện đã cử hàng trăm bộ đội, công an dùng thuyền, canô di dời khẩn cấp 2.500 hộ dân đến nơi an toàn và tìm cách tiếp tế lương thực cho những vùng bị cô lập. Sau nhiều giờ liên tục thực hiện nhiệm vụ dưới mưa lũ, đến 1 giờ sáng, anh Hồ Xuân Nguyên, Trưởng Công an xã Thuận (Hướng Hóa, Quảng Trị), trở về nhà sau đó bất tỉnh và tử vong do bị đột quỵ. Kon Tum: Mưa lũ gây sạt lở, nhiều xã bị cô lập Tại huyện Kon Plông, mưa lũ làm xói lở nặng năm cống qua đường, mố trụ và đường dẫn vào bốn cầu treo bị sạt lở, một ngầm bị nước cuốn trôi, đất đá bị sạt lở gây ách tắc trên tỉnh lộ 676 và đèo Viôlăc trên quốc lộ 24. Tại huyện Đắk Glei, bốn xã Đắk Choong, Xã Xốp, Mường Hoong và Ngọc Linh bị cô lập. Chiều 19-9, mưa lớn khiến mực nước lũ trên các sông, suối lên nhanh. Mực nước trên sông Đắk Bla là 518,45 m (cao hơn mức báo động cấp 1 là 0,45 m), trên sông Pô Kô tại Đắk Mốt 585,22 m (cao hơn mức báo động cấp 1 là 0,72 m), sông Đắk Tờ Kan 577,64 m (cao hơn mức báo động cấp 1 là 0,64 m). NHÓM PV - CTV