Miền Trung có khả năng xuất hiện đợt lũ mới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay (26-10), ở các tỉnh miền Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Đợt mưa này có khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ ngày 27-10, trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ vừa và lớn.

Một cơn bão có tên Chaba mới xuất hiện ở ngoài khơi Philippines. Đây là cơn bão thứ 14 ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Bão đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Chaba không có khả năng đi vào biển Đông.

H.VÂN