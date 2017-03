Miền Trung có thể nắng nóng trên 41 độ C

Theo Quang Duẩn (TNO)



Nhiều nơi nhiệt độ cao hơn, như: Hòa Bình và Ba Đồn (Quảng Bình) đều nắng nóng 35 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 36 độ C, Phan Thiết (Bình Thuận) 37 độ C.Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết ngày mai 14.5, nắng nóng sẽ gay gắt hơn và lan rộng khắp Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.“Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ ở trong khoảng 36-38 độ C. Tại các khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ nắng nóng 38-40 độ C, một số nơi lên tới trên 41 độ C”, ông Hải nói.Theo ông Hải, đợt nắng nóng này được dự báo là sẽ kéo dài đến hết ngày 16.5. Khoảng ngày 17.5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, khiến nền nhiệt độ giảm mạnh, trời mát mẻ nhưng cũng đem theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc và mưa đá.Tại các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên, ông Hải cho biết, dấu hiệu của mùa mưa đã xuất hiện khá rõ nét. Trời mưa nhiều về chiều và đêm trên diện rộng. Người dân các khu vực này cần chủ động đề phòng giông lốc, mưa đá và sét đánh.Trên biển, theo ông Hải, chịu ảnh hưởng của gió tây nam phát triển, khu vực biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vùng Vịnh Thái Lan trong 2-3 ngày tới liên tục có mưa rào và giông mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4-10 km, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh là rất cao.