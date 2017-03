Miền Trung còn mưa 1 - 2 ngày tới

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết khá lí tưởng, nền nhiệt ban ngày cao nhất 33 độ C; đêm se lạnh với nền nhiệt thấp 21 độ. Trong khi đó, do tác động của hoàn lưu bão số 10 trong 1-2 ngày tới các địa phương miền Trung đến Tây Nguyên còn tiếp diễn mưa, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cũng tiếp tục phát đi cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất khi lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định, Gia Lai và Kon Tum tiếp tục lên trong ngày hôm nay.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện trên biển Đông đang có dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa phía Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió giật cấp 7. Biển động. Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 3/10 như sau: Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, phía nam 26 - 29 độ, thấp nhất 21 - 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ. Tây Nguyên, có nơi mưa to và giông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 24 - 27 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ. Theo Phạm Thanh (Dân trí)