Miền Trung còn ngập lụt, giao thông ách tắc cục bộ

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi mưa lũ đã gây ngập, xói lở, ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường như tỉnh lộ 625 từ km28+700, km28+900, km29+200, tuyến Bình Long - Sông Trường và một số tuyến giao thông nông thôn.

Tại tỉnh Bình Định mưa lũ cũng gây ngập, xói lở, ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường như tuyến đường An Hòa - An Toàn, tuyến An Hòa - An Vinh, tuyến An Vinh và một số tuyến giao thông nông thôn.

Ngoài ra, tuyến đường ĐT 640, ĐT 636B bị ngập nhiều đoạn làm gián đoạn giao thông; tuyến đê Đông nước đã qua tràn; một số đoạn đê nội đồng của huyện Tuy Phước bị sạt lở.

Mưa lớn cũng làm một số khu vực ở tỉnh Phú Yên chia cắt, ách tắt cục bộ trên một số tuyến đường liên tỉnh tại một số vị trí thấp như cầu La Hai trên tuyến ĐT641, đường tránh cầu Suối Tía trên tuyến ĐT647, đường tránh cầu Suối Cây Sung trên tuyến ĐT642.

Tại tỉnh Gia Lai, mưa lũ gây ngập tại một số xã ở vị trí trũng thấp như: xã IaBroắi, Chư Răng (huyện IaPa), phường Hòa Bình, Đoàn kết, Sông Bờ, xã IaRtô, IaSao (huyện AyunPa)…

Theo thông tin, hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đang xuống và dao động ở mức dưới BĐ1, các sông ở Bình Định, Phú Yên dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Đối với các hồ chứa vừa và lớn các tỉnh ven biển Quảng Bình đến Ninh Thuận đang vận hành bình thường, dung tích các hồ còn ở mức trung bình, hầu hết ở mức 30-70% dung tích thiết kế.

Số hồ đầy và sắp đầy tập trung tại các tỉnh Quảng Bình đến TT-Huế hiện có 6/55 hồ chứa hồ đã đầy và qua tràn như hồ Tiên Lang; Minh Cầm; Trung Thuần (tỉnh Quảng Bình); Phú Dụng (tỉnh Quảng Trị); Hòa Mỹ (tỉnh TT-Huế); Khe Tân (tỉnh Quảng Nam).

Tại các hồ chứa vừa và lớn các tỉnh Tây Nguyên (từ Kon Tum đến Đắk Nông) đang vận hành bình thường. Dung tích hồ đang ở mức cao, hầu hết trên 80% dung tích thiết kế. Hiện có có 5/13 hồ lớn đã đầy và qua tràn như: Đăk Uy, Đăk Yên (tỉnh Kon Tum); Biển Hồ, Ayun Hạ, Tân Sơn (tỉnh Gia Lai); hồ Buôn Yong (tỉnh Đăk Lăk).

Theo Công Bính (Dân trí)