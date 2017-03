Miền Trung đã có 10 người chết và mất tích do lũ

Mưa lũ chia cắt đường giao thông tại Quảng Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)



Thống kê ban đầu về thiệt hại tài sản cho thấy toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 4.070 nhà ở thuộc 3 huyện, thị bị ngập. Riêng tỉnh Quảng Nam dự kiến khoảng 200.000 hộ (chiếm 62% tổng số hộ) thuộc 4 huyện, thị là Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An sẽ bị ngập nếu mực nước hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn đạt mức như dự báo.Tỉnh Thừa Thiên Huế đã di dời khẩn cấp 5 hộ dân do sông Hương bị sạt lở nặng tại thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà; tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 14 hộ tại huyện Sơn Tây do nguy cơ sạt lở núi.[Sơ tán khẩn cấp hơn 10.000 dân ra khỏi vùng lũ]Hiện tại, Quốc lộ 1A, đường sắt qua các tỉnh ven biển miền Trung lưu thông bình thường. Một số đoạn quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn tại một số tỉnh bị ngập, hư hỏng gây ách tắc giao thông cục bộ đang được các địa phương và các ngành hữu quan khắc phục.Ngày 7/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam phổ biến 200-300 mm, khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị, Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến từ 50-100 mm, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên từ 20-50 mm.Đêm 7/11, rạng sáng 8/11, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm. Dự báo lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống, riêng hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên.Sáng 8/11, lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Cẩm Lệ có khả năng ở mức 2,7m, trên báo động 3 là 0,2m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 4,8m, trên báo động 3 là 0,8m; tại Hội An ở mức 2,8m, trên báo động 3 là 0,8m./.Theo Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)