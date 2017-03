Miền Trung mưa lớn, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập

Quảng Ngãi: Hàng nghìn nhà ngập, 2 người chết



Hai người thiệt mạng được người dân phát hiện gồm một xác nam giới trôi trên sông Trà Khúc, thuộc thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.



Xác định ban đầu, trước đó vào chiều 26-11, người dân ở huyện Sơn Hà phát hiện một xe máy biển số mang kiểm soát 76V1-1159 nổi gần cầu sông Rin thuộc thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.







Lũ trên sông Trà Khúc Quảng Ngãi lên cao vào sáng hôm nay.

Phú Yên: Vỡ cầu, ách tắc giao thông trong vài ngày



Nước lũ phá vỡ 30m đường tránh cầu Sông Cô cuốn trôi khoảng 200m3 đá, gây ách tắc giao thông





Nước lũ cuốn trôi hai bên mố cầu cầu sông Cô đang xây dựng người dân đi bằng đò

Theo nhiều người nhận định, nạn nhân và xe máy bị rớt xuống sông. Xe bị chìm, còn nạn nhân chết trôi theo sông.Ngoài ra, mưa lũ đã cuốn trôi học sinh em Hồ Văn Tèo, học sinh lớp 4, ở tổ 3 thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh.Mặc dù lực lượng xung kích và nhân dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến chiều hôm qua (26-11), vẫn chưa tìm thấy tung tích.Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với đới gió Đông, từ 19 giờ ngày 24-11 đến sáng 26/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.Lượng mưa đo được ở Giá Vực lên đến 268 mm, huyện Minh Long 379 mm, Sơn Giang 455 mm, Ba Tơ 535 mm, gây lũ lớn, ở hầu hết các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đều đạt đỉnh và tiếp tục dao động ở mức cao.Tại các sông Trà Khúc, Trà Bồng, Sông Vệ, Trà Câu đều trên mức báo động 2 và báo động 3.Do nước lũ lên nhanh, hàng ngàn nhà dân ở vùng hạ lưu Sông Vệ và sông Trà Câu thuộc các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành ngập lụt nặng, giao thông bị chia cắt.Tại tuyến đường Bồ Đề -Mỹ Á đoạn qua 2 xã Đức Nhuận và Đức Thắng đã có hàng chục điểm ngập lụt, trong đó có nhiều đoạn ngập sâu từ 0,3 đến gần 1 m làm tắt nghẽn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.Tại các huyện miền núi, giao thông hoàn toàn tắc nghẽn do bị sạt lở núi và lũ quét chia cắt nhiều vùng.Tại Quảng Nam, nước lũ vẫn tiếp tục lên cao gây ngập nhiều vùng dân cư ở vùng hạ lưu.Chiều ngày 26 đến sáng ngày 27/11 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm cho nhiều nơi giao thông chia cắt.Tại cầu Lò Gốm, xã An An Thạch (huyện Tuy An) ngập sâu trong nước, nhiều người qua lại trông chờ dịch vụ khiêng xe.Nước trên sông Cô, đoạn qua thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) dâng cao phá vỡ 30m đường tránh cầu Sông Cô cuốn trôi khoảng 200m3 đá, gây ách tắc giao thông. Đối với cầu sông Cô đang xây dựng nước lũ cuốn trôi hai bên mố cầu 1.500 m 3 đất, dài 45m.Nhiều người dân từ xã Xuân Sơn Bắc qua thị trấn La Hai và ngược lại phải đi bằng đò.Hàng trăm xe tải vận chuyển sắn đến Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân “đứng bánh” hai bên đầu cầu.Ông Kiều Ngọc Hùng, đại diện Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc, đơn vị đang thi công công trình cầu Sông Cô cho biết, hiện nay nước vẫn còn chảy xiết, khoảng 2 ngày nữa nước rút công ty tập trung nhân vật lực các loại xe cơ giới lắp rọ đá để đắp lại bờ tràn cầu tạm này.