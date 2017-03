Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt

Lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên.

Tại Thừa Thiên-Huế, nhiều tuyến đường bị ngập, quốc lộ 49B đi qua các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương giao thông bị chia cắt. Nhiều khu dân cư thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) ngập lụt, toàn huyện bị mất điện.

Tối 16-10, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã phải huy động hai máy bơm loại lớn giải cứu 14 hộ dân thuộc tổ 14 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đang bị ngập lút nửa nhà, nhiều tài sản bị hư hại. Đến 20 giờ, các hộ này vẫn còn bị ngập sâu khoảng 1-1,5 m. Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, cho biết nguyên nhân là do việc thiết kế xây dựng cống thoát nước ra sông Phú Lộc không phù hợp với tiêu chuẩn điều tiết. Một số tuyến đường nội thị TP Đà Nẵng bị ngập, nặng nhất là đường Hải Hồ, Hải Sơn (quận Hải Châu). Tại xã Hòa Liên (Hòa Vang), nước tiếp tục gây ngập các thôn. Nhiều chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng phải hoãn, hủy.

Đến 20 giờ tối 16-10, nước vẫn còn ngập sâu trong các nhà dân thuộc tổ 14 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Ảnh: LÊ PHI

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, đến 20 giờ 30 ngày 16-10, đã có hai người thuộc xã Tân Lập và Hướng Phùng (Hướng Hóa) chết do bị nước cuốn trôi. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã giải cứu an toàn tám người dân ở xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) bị mắc kẹt giữa biển nước phải leo lên cây lánh nạn. Cùng ngày, ông Lê Chí Công, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông… đã bị ngập sâu trong nước. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà sẽ bị ngập nặng nhất. Sáng 16-10, người dân trên đường Nguyễn Du (TP Đông Hà) đã cứu nạn an toàn một chiếc taxi bị nước lũ cuốn trôi gần 200 m. Tại xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng), mực nước đã lên đến gần 2 m. UBND huyện Hải Lăng đã chỉ đạo tổ chức di dời hơn 300 hộ dân đến nơi an toàn. Tại huyện Đakrông, mưa lớn đã làm ngập cầu tràn chia cắt đường vào hai xã Ba Lòng và Hải Phúc. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đakrông tiếp tục sạt lở do mưa lớn…

H.VÂN - M.PHƯƠNG - L.PHI - V.LONG - N.HỒNG - H.SƠN