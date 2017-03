Miền Trung mưa to, nguy cơ xảy ra lũ lớn, ngập úng

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều nay (30-10) cho biết bắt đầu từ chiều nay trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông 3-8 m, ở hạ lưu 1-4 m.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp tại các tỉnh từ Nghệ an đến Ninh Thuận. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế.

Trong một diễn biến khác, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7-8, biển động. Ngoài ra, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên đã có mưa to đến rất to.

Trong khi đó, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Đến ngày 1-11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi khoảng 15-17 độ C. Từ ngày 1 đến 4-11, ở ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to.