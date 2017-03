Miền Trung nắng nóng 39 độ C

Theo ông Tăng, áp thấp nóng lục địa đang có xu hướng phát triển và mở rộng, sẽ ảnh hưởng đến nước ta trong một vài ngày tới. Tại các tỉnh Bắc Bộ chỉ còn mưa rào nhẹ vài nơi vào chiều tối, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 33-35 độ C, riêng vùng núi Tây Bắc từ 35-38 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ sẽ nằm trong vùng tâm điểm của đợt nắng nóng này, trời hầu như không mưa, nắng nhiều, một số nơi xuất hiện gió Lào tương đối mạnh, nhiệt độ cao nhất lên tới 35-39 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng và tương đối nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất từ 32-36 độ C. Nam Bộ hầu như không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 34-37 độ C.