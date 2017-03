Miền Trung sẽ có mưa dông lớn, gió giật tới cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các khu vực trên trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, biển động mạnh.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to đến rất to, Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Hồi 4 giờ ngày 5/11/2010, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Bình Định-Khánh Hòa khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ từ 11-28 độ C, có nơi 7-9 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 16-28 độ C.

Khu vực Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 17-28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 16-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa; riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 17-25 độ C.

Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 22-31 độ C.

Theo TTXVN/Vietnam+