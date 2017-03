Miền Trung sẽ nóng 42 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh trong vùng phổ biến khoảng 34 - 36 độ C, một số nơi cao hơn như Tương Dương (Nghệ An): 37 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình): 37,4 độ C... Tại các tỉnh miền đông Nam Bộ, nắng nóng vẫn tiếp diễn gay gắt, nhiệt độ lên tới 37 - 38 độ C.

Dự báo, trong những ngày tới, nắng nhiều và nóng sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực, nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Cụ thể: Bắc Bộ phổ biến từ 25 - 38 độ C, riêng vùng núi Tây Bắc từ 24 - 40 độ C. Chịu ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nóng và hiệu ứng phơn (gió Lào) nên khu vực bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt hơn, nhiệt độ từ 26 - 42 độ C. Nam Trung Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ từ 26 - 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ từ 25 - 38 độ C. Theo Quang Duẩn (TNO)