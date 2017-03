Miền Trung ứng phó trước bão số 9

Đến 7 giờ 28-9, vị trí tâm bão số 9 cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 80 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (118-149 km/giờ). Chiều mai, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 60 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, cấp 13.

Lũ các sông lên nhanh

Do ảnh hưởng của bão, phía nam vịnh Bắc bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngoài ra, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương thông báo lũ sông Cả, sông Srêpôk và sông Đồng Nai tiếp tục lên. Sáng sớm 28-9, mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn sẽ đạt đỉnh 7 m; trên sông Srêpôk tại Bản Đôn lên mức 17,3 m; trên sông Đồng Nai tại Tà Lài lên mức 11,3 m. Mực nước các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng lên.

Ngày 27-9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện khẩn gửi Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và cơ quan chức năng có phương án PCLB hiệu quả.

Còn 4.242 tàu đang hoạt động trên biển

Trung tâm PCLB miền Trung-Tây Nguyên cho biết: Tính đến 16 giờ chiều ngày 27-9, các địa phương ở miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) đã kêu gọi được trên 2.000 tàu thuyền vào trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 4.200 tàu với 31.000 lao động hoạt động trên biển.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban PCLB và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết tỉnh đã lên phương án di dời 89 ngàn hộ dân ven biển, ven sông suối có nguy cơ sạt lở và vùng đầm phá đến nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh đã liên lạc, hướng dẫn hơn 1.700 tàu thuyền vào trú ẩn an toàn.

Chiều 27-9, tỉnh Quảng Trị đã liên lạc được với tất cả tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi và đã chạy vào trú ẩn an toàn. Hiện tỉnh này đang huy động lực lượng giúp dân thu hoạch hơn 100 ha lúa hè thu còn lại để chạy bão.

Tại cuộc họp khẩn tối qua, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Ban PCLB TP Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện lên kế hoạch di dời 25.000 hộ dân với hơn 100.000 người ra khỏi các khu vực ven biển nguy hiểm.

Quảng Bình: Năm người chết trong lũ

Tính đến chiều ngày 27-9, tỉnh Quảng Bình đã có năm trường hợp chết trong lũ. Thương tâm nhất là trường hợp cháu Nguyễn Quốc Huy (hai tuổi, trú xã Quảng Đông, Quảng Trạch) ngã xuống mương nước và bị chết đuối. Tại xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh), anh Nguyễn Văn Doan đi đánh cá bị lũ cuốn chết. Sáng 27-9, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn 589 đã tìm được thi thể anh Nguyễn Bá Đồng (quê huyện Tuyên Hóa) bị lũ cuốn ngày 26-9...

Toàn tỉnh đã có trên 5.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ; hơn 1.000 ha rau màu hư hỏng... Hiện còn ba xã vùng cao của huyện Lệ Thủy gồm Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy và xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) vẫn bị lũ cô lập.

Trước bão số 9, lực lượng bộ đội biên phòng đã bắn pháo hiệu báo bão và kêu gọi trên 4.000 tàu thuyền vào bờ an toàn. Đến chiều 27-9 còn 16 tàu đánh cá với 208 ngư dân đang đánh cá tại vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị) cũng đã nhận được liên lạc và trên đường vào bờ tránh bão.

Nghệ An: Tám người chết, một người mất tích

Ngày 27-9, tại huyện Quỳ Hợp có một người bị nước cuốn chết, nâng tổng số người chết do lũ, lụt tại Nghệ An là tám người. Thi thể anh Trần Văn Nguyên (ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) bị chết do thuyền chìm trên biển ngày 24-9 vẫn chưa tìm thấy.

Chiều 26-9, ba cán bộ Chi nhánh Viettel ở Nghệ An là anh Phan Văn Cường, Phan Văn Đính, Nguyễn Văn Hiếu đi qua đập tràn xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương) đã bị nước cuốn trôi. Người dân kịp cứu sống anh Cường và anh Đính, còn anh Hiếu bị nước cuốn mất tích.

Ngày 26-9, hai vợ chồng thầy cô giáo Trần Văn Hải và Nguyễn Thị Thủy đi dạy qua đập tràn thuộc xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) bị nước lũ cuốn trôi. Rất may là hai vợ chồng đã được người dân cứu kịp thời. Đến hôm qua, tổng thiệt hại trên địa bàn Nghệ An là hơn 66 tỷ đồng.