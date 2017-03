Miền Trung vẫn nắng hạn gay gắt

Ở Bắc Bộ, tuy nắng nóng đã bớt gay gắt nhưng trong 3-4 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ở ngoài trời vẫn phổ biến từ 39oC đến 42oC, một vài địa phương như Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình nhiệt độ cao nhất ngoài trời có thể đạt 43oC. Chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, trời dịu hơn với mức nhiệt từ 24oC đến 28oC.

Trong 3-4 ngày đầu tuần, ở Bắc Bộ có mưa rào, chủ yếu ở vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc. Ở vùng đồng bằng trung du chỉ có mưa rào nhẹ và giông cục bộ vào chiều tối. Ở Trung Bộ trong tuần tới chưa có mưa hoặc mưa không đáng kể.

HOÀNG VÂN