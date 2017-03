Miền Trung: Xe “dù” nhồi nhét, tàu “cháy” vé

Tại hàng trăm điểm dọc quốc lộ 1A, cả ngàn người nhọc nhằn ngồi bên vệ đường đón xe dù biết rằng sẽ bị “chém” với giá cắt cổ.

Giá vé gấp hai, ba lần

Nhiều hành khách chờ đợi cả buổi sáng ở thị trấn Nam Phước (Quảng Nam) nhưng vẫn không đón được xe. Ảnh: H.KHÁ

Tại Quảng Nam, do quan niệm ngày 19-2 nhằm mùng 6 tết là ngày đẹp nên lượng khách đổ về các ngã ba đường đông bất thường. Ở khu vực ngã ba Nam Phước (huyện Duy Xuyên), Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn), hàng trăm người tay xách nách mang đợi xe từ sáng sớm. Tại khu vực ngã ba Cây Cóc (huyện Thăng Bình) có rất đông người đợi xe từ sớm đến trưa vẫn chưa đón được xe. Chị Nhi (công nhân may ở TP.HCM) đứng đón xe ở ngã ba Nam Phước kể: “Chủ xe nâng giá gấp đôi so với ngày thường, đắt chi là đắt!”.

Tại ngã ba thuộc xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình), một phụ nữ vẫy xe vào TP.HCM, chủ xe ra giá 550.000 đồng. Nhìn lên xe chật cứng người, chị này tỏ vẻ lưỡng lự. Phụ xe lườm: “Không đi thì ngồi đó mà chờ!”.

Ở khu vực chợ An Lỗ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), ngã ba đường tránh phía Bắc, La Chữ, Phú Bài, phần lớn hành khách bị ép giá cao và bị nhét ngồi ghế nhựa.

Đoạn quốc lộ 1A qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị) xuất hiện hàng trăm bến “cóc” cơ động. Giá vé từ Quảng Trị đến TP.HCM tăng gấp đôi so với ngày thường.

Tại Phú Yên, vé xe đi TP.HCM tiếp tục “cháy” tại các hãng xe chất lượng cao dù xe đã được huy động thêm. Số người cần vào sớm nhưng không mua được vé đã tập trung thành đoàn dài đón xe dọc quốc lộ 1A. Tuy lượng xe đông nhưng nhiều người vẫn bị kẹt lại bởi giá cả trời ơi mà chất lượng xe lại không như ý muốn. Giá vé của một số xe “chất lượng cao” bị đẩy lên khá cao, không có mức cố định. Nếu đi với giá 200.000 đồng/người như thường lệ thì người đi phải chịu ngồi xe chất lượng thấp và chịu cảnh ngồi ghế súp. Hầu hết xe loại này đã đông khách nhưng các lơ xe vẫn cứ mời chào rồi nhét khách.



Đoàn người đón xe vào Nam kéo dài hàng chục mét trên quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên. Ảnh: M.CƯỜNG

Xe “dù” lộng hành

Mặc dù đội mưa lạnh từ mờ sáng đến chiều nhưng nhiều người vẫn chưa tìm được xe để đi. “Chờ từ sáng đến giờ vẫn không có xe mô rảnh cả” - ông Trần Văn Duẩn (Đông Hà, Quảng Trị) than. Tại một bến “cóc” gần Bến xe TP Đông Hà, các nhà xe đều tranh thủ ghé vào đón khách khi vắng mặt CSGT và nhét khách.

Cùng ngày, tại Quảng Ngãi, tình trạng xe “dù”, bến “cóc” cũng xuất hiện khá nhiều dọc theo trục quốc lộ 1A. Tại ngã ba Lý Bình, xã Bình Nguyên và ngã ba Bình Long thuộc huyện Bình Sơn, hàng trăm người dân mang theo hành lý ra đứng dọc đường để đón xe vào các tỉnh phía Nam nên nhiều xe đò ngang nhiên đứng đón khách dọc đường. Ông Huỳnh Ngà, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết đang phối hợp với lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm soát giao thông, tuần tra 24/24 giờ trên quốc lộ 1A.

Tại ga Huế và ga Đà Nẵng, vé tàu đi TP.HCM cũng căng thẳng không kém mặc dù ngành đường sắt đã có kế hoạch tăng chuyến và mở cửa bán vé 24/24 giờ. Theo ghi nhận tại phòng bán vé tàu ga Đà Nẵng, tình trạng “cháy” vé vào Nam trong các ngày từ 19-2 đến 24-2 đã xảy ra đối với hầu hết các loại tàu E, SE, TN… Số ghế phụ từ các chuyến tàu tăng cường cũng chỉ có hạn.

Cần Thơ: Hàng đoàn xe kẹt phà Ngày 19-2, phà Cần Thơ lại xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như dự báo. Nhiều hành khách và tài xế xe phải mất ba giờ để chờ phà. Từ 10 giờ sáng, do lượng xe từ các tỉnh đổ về rất đông nên đã bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe. Đến 12 giờ trưa, lượng xe ôtô phải xếp thành hàng hai, hàng ba kéo dài nhiều cây số. Trên trục quốc lộ 1A, xe xếp hàng dài đến Trung tâm thương mại Cái Khế. Ngoài ra, trên các đường Trần Phú, Trần Văn Khéo, xe cũng phải đậu thành hai hàng dài chờ qua phà. Đến 5 giờ chiều, tình trạng “thê thảm” hơn buổi sáng. Lực lượng CSGT phải điều tiết bớt hàng trăm xe khách và xe du lịch đi vào các tuyến đường nội bộ của Trung tâm thương mại Cái Khế (Cần Thơ) rồi vòng ra trục đường trước sân vận động Cần Thơ để tránh kẹt xe. Trong khi đó, ở bờ Vĩnh Long, lượng xe lại rất ít. Tại Bến xe khách Cần Thơ không xảy ra việc thiếu xe hoặc hành khách không mua được vé. Tuy nhiên, do xe kẹt lại tại phà quá lâu nên một số hành khách đã đón xe ôm, đi bộ rồi qua phà và mua vé đi TP.HCM tại Bến xe Bình Minh, hoặc qua bờ Vĩnh Long đi… xe “dù”. Cà Mau: Tắc đường về TP.HCM Cùng ngày, Bến xe Cà Mau ùn ứ hàng ngàn khách. Tất cả hãng xe khu vực Cà Mau đều cho biết đã hết vé đến mùng 9 tết. Trong khi đó, hệ thống xe “dù” tăng cường hét giá, cao gấp 2- 3 lần so với giá bình thường. Giá vé xe các hãng cũng tăng 40%. Nhiều hành khách đã đợi mua vé từ 10 giờ sáng đến chiều tối vẫn chưa có vé. Đến 5 giờ chiều, Bến xe Cà Mau đã tăng cường 47 xe, nâng tổng số xe về TP.HCM lên 250 chiếc. Tuy nhiên, lượng khách vẫn ứ đọng. G.TUỆ - V.BÌNH - TR.VŨ

NHÓM PV-CTV