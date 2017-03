Mìn nổ, một người chết, hai bị thương

Hai vợ chồng ông Phạm Xuân Hà và bà Nguyễn Thị Phương (ngụ cùng xã) đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần còn hoảng loạn.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Quỳ Châu, anh Tuấn và anh Phạm Xuân Hiếu (con ông Hà, bà Phương, gọi Tuấn bằng dượng) có mâu thuẫn trong việc làm ăn. Lúc 19 giờ 30 đêm 12-7, Tuấn mang một quả mìn đến nhà ông Hà, bà Phương yêu cầu Hiếu trả nợ, nếu không sẽ cho mìn nổ. Thấy vậy, ông Hà đẩy anh Tuấn ra trước thềm cửa thì bất ngờ quả mìn trên tay anh Tuấn phát nổ. Vụ nổ lớn khiến anh Tuấn chết tại chỗ; còn ông Hà, bà Phương bị thương nặng, được chuyển đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Ông Hà bị vỡ ruột, cụt bàn tay trái; bà Phương bị chấn thương sọ não. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

ĐẮC LAM