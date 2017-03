Mổ “hộp đen” tìm nguyên nhân tai nạn ở Đắk Lắk

Lực lượng cứu hộ người bị thương ra khỏi chiếc xe tai nạn. (Ảnh: Việt Dũng/Vietnam+)



Ngay trong sáng nay 18/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải đã cử Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn vào ngay hiện trường để thăm hỏi người bị thương, gia đình có người chết và phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết vụ tai nạn.Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Xe bị tai nạn là xe của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng và có lắp thiết bị giám sát hành trình. Cơ quan chức năng sẽ lấy thiết bị giám sát để xác định tốc độ và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.Về công tác khắc phục an toàn và đảm bảo lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14, Thứ trưởng Đông nói: “Trước tiên cần phải khắc phục lan can cầu Srêpôk, điều tiết giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt trên Quốc lộ 14.”Ông Đông cũng nhận định đây là vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, theo xác định ban đầu điều kiện đi lại tại nơi xảy ra tai nạn không có gì bất thường, các hệ thống báo hiệu vẫn hoạt động bình thường.Trước hết, đại diện Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ tạm thời mỗi nạn nhân bị nạn 1 triệu đồng.Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại Đắc Lăk, tính đến 8 giờ sáng ngày 18/5 đã có 36 người thiệt mạng và 23 người bị thương đang được cấp cấp cứu tại bênh viện Đa Khoa Đắc Lăk. Danh tính của 30 nạn nhân cũng đã được xác định rõ./.Theo Việt Hùng (Vietnam+)