Mở rộng điều tra vụ thư ký tòa nhận tiền chạy án

Một lãnh đạo Cục Điều tra VKS Tối cao cũng cho biết: Bước đầu Cục Điều tra sẽ củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố ông Thái Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cục Điều tra có thể sẽ thay đổi tội danh nếu có chứng cứ về việc cá nhân có liên quan khác tham gia vào việc chạy án.

Chiều 23-4, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt quả tang ông Cường đang nhận của Trần Văn Cường (là bị can trong một vụ án đánh bạc) một gói tiền chứa 50 triệu đồng để lo chạy cho bị can này được hưởng án treo.

Bị can Văn Cường tham gia đánh bạc và bị Công an quận 12 bắt năm 2013. Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, hồ sơ được chuyển sang VKSND cùng cấp để ra cáo trạng truy tố Văn Cường về tội danh đánh bạc. Do nhà của Văn Cường ở gần nhà ông Thái Cường tại phường Tân Thới Hiệp (quận 12) nên bị can đã tìm cách làm quen, nhờ vả để chạy cho được hưởng án treo. Theo thỏa thuận số tiền để chạy án treo là 170 triệu đồng. Trước đó, bị can Văn Cường đã giao vài lần tiền cho ông Thái Cường. Chiều 23-4, bị can Văn Cường giao tiếp 50 triệu đồng cho ông Thái Cường thì bị Cục Điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang. Ngay sau đó, ông Thái Cường được đưa về trụ sở tòa án quận 12 để thực hiện lệnh khám xét.

Vụ án đánh bạc của bị can Văn Cường vừa được chuyển cho tòa án quận 12 trước đó vài ngày và tòa cũng đã có quyết định phân công cho một thẩm phán thụ lý giải quyết. Được biết ông Thái Cường là thư ký tòa án quận, được phân công làm thư ký cho phó chánh án TAND quận 12 chuyên phụ trách án dân sự không liên quan đến vụ án của bị can Văn Cường.

Trong ngày 25-4, Cục Điều tra VKSND Tối cao cũng đã rút toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình điều tra, truy tố bị can Văn Cường từ VKSND quận 12 để xem xét.

Một lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết tòa đã biết thông tin về vụ việc. Hiện Cục Điều tra đang thụ lý, giải quyết nên chưa có ý kiến gì. Trước mắt, tòa chỉ đạo lãnh đạo tòa án quận 12 động viên tinh thần những người trong cơ quan và hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

