Mới 9 tuổi, con cần được trở lại trường!

VDT (chín tuổi) là nạn nhân của vụ cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em xảy ra vào giữa tháng 9 vừa qua.



Sự vào cuộc kịp thời...

Theo đó, rạng sáng 16-9, khi T. đang ngủ ở nhà cùng em gái (bảy tuổi) thì một nam thanh niên đột nhập vào nhà bằng đường cửa sổ. Mẹ của T. vì công việc nên không về nhà ngủ cùng hai con vào đêm đó. Người này đã khống chế T., yêu cầu mở tủ để cướp đi bốn mặt dây chuyền, một sợi dây chuyền vàng 18K, điện thoại di động và máy tính xách tay.

Sau khi lấy được tài sản, nghi phạm đã dùng vũ lực cưỡng hiếp T. rồi tẩu thoát. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, mẹ của T. về nhà phát hiện vụ việc liền trình báo công an. T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Do vết thương quá nặng, BV tỉnh Vĩnh Long đã chuyển em lên TP.HCM để tiếp tục điều trị. Cho đến nay phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm gây ra vụ việc.

Chị Nguyễn Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ (TP.HCM), khi biết được câu chuyện của T. đã đến bệnh viện thăm hỏi em cùng gia đình. Chị quyết định tìm cách hỗ trợ cho cả ba mẹ con em. “Tôi muốn hỗ trợ vì biết rằng mẹ của T. là một người mẹ đơn thân nên sẽ rất khó khăn và đơn độc khi con gái gặp phải chuyện này. Hơn nữa, việc bảo vệ trẻ em gái cực kỳ quan trọng, đó là cả một quá trình dài. Tôi muốn cùng đồng hành để hỗ trợ cho em vì quá trình em trưởng thành sau này rất cần sự giám hộ từ phía người lớn” - chị Thúy nói.

Không chỉ một mình chị Thúy, rất nhiều người mẹ khác khi biết vụ việc đã dành sự quan tâm và tìm cách để hỗ trợ em T. bằng nhiều cách khác nhau như tặng thêm sách đúng lứa tuổi để em đọc cho khuây khỏa. Hội quán còn tìm chuyên gia tâm lý tư vấn cho cả mẹ và T. qua những bức tranh mà T. vẽ để hiểu rõ về tinh thần của em ở thời điểm hiện tại, không để em rơi vào tình huống đáng tiếc. “Nhìn T. vui vẻ như không có chuyện gì nhưng không ai biết rõ em có đang suy nghĩ tiêu cực gì hay không. Mình cần ngăn ngừa những chuyện không hay xảy ra” - chị Thúy chia sẻ.



Những bức ảnh mà bé gái chín tuổi bị xâm hại vẽ ngay khi còn nằm điều trị ở BV Nhi đồng 1. Ảnh: THANH THÚY

Bất ngờ khi được đi học trở lại



T. mới chín tuổi, em cần được trở lại trường học. Hơn nữa, em gái của T. vì chuyện của chị cũng phải nghỉ học giữa chừng để theo mẹ và chị lên TP.HCM tìm việc. Không thể để hai em phải chịu cảnh nghỉ học, chị Thúy và người dì bàn với nhau để xin cho em được học ở một trường tiểu học gần nhà. Cả hai đều không tự tin rằng sẽ có trường nhận hai em ngay lập tức...

Ngày 3-10, chị Thúy cùng người dì đến Trường Tiểu học N. (xin được viết tắt tên trường) xin gặp thầy hiệu trưởng. Và niềm vui bất ngờ đã đến... “Thầy đã gật đầu đồng ý mà không đắn đo gì. Chúng tôi rất bất ngờ với quyết định của thầy...” - chị Thúy nói.

Chị Thúy kể lại, chị chỉ xin thầy năm phút để được nói về nguyện vọng của mình. “Khi nghe tôi nói rằng đến để xin cho một em nhỏ ở Vĩnh Long bị xâm hại được đi học ở trường cùng em gái của mình, thầy liền hỏi thăm sức khỏe của em. Sau đó thầy lấy tờ giấy nhỏ màu vàng ghi lại tên tuổi của hai em, hỏi thời gian nghỉ học là bao lâu rồi... Thầy bảo cầm tờ giấy đó qua gặp cô hiệu phó để cô giải quyết rồi ngày mai (tức 4-10) đưa em đến lớp học. Thậm chí lúc đó người dì mới đưa hồ sơ ra trình bày nhưng thầy đã nhận em luôn rồi bổ sung hồ sơ sau. Thầy còn dặn ngày hai em đi học thì kêu thầy qua lớp học xem sao” - chị Thúy nói trong niềm vui.

T. có một thú vui khác là em rất thích vẽ. Những ngày nằm điều trị trong bệnh viện, thời gian rảnh T. đều ngồi vẽ những gì em tự nghĩ ra. Để khuyến khích đam mê đó của em, chị Thúy cho biết sẽ tìm thầy cô dạy vẽ cho em và hội quán sẽ lo chi phí để em được học vẽ.

Thầy hiệu trưởng cũng đã hỏi nguyện vọng của gia đình có muốn cho em học bán trú hay không, điều kiện gia đình có đủ lo cho hai em không. Phía gia đình cũng đã đồng ý cho hai em học bán trú để người mẹ yên tâm làm việc bên ngoài mà không phải thấp thỏm lo cho sự an toàn của cả hai.

Trò chuyện với chúng tôi, thầy LTS, Hiệu trưởng nhà trường, chỉ cười và nói rằng tạo điều kiện cho hai em được đến trường là điều cần làm nhất hiện nay. “Nói thật thì trường tôi đã đông học sinh lắm rồi nhưng trường hợp của hai em thì tôi nhận chứ không bỏ qua được. Nghe chị Thúy trình bày hoàn cảnh hai em, tôi thấy cần phải giúp liền chứ đâu có gì mà ngần ngại. Tôi thấy vừa thương vừa xót. Không hiểu sao người ta lại làm thế với em, tôi cũng thấy bức xúc. Nhưng thôi, đó là chuyện pháp luật, còn vấn đề mình giúp được, có thể nhận em vào học là trách nhiệm của mình. Hai em đã đi học nhưng còn nhiều cái khó lắm, cũng đã đến gần đợt thi giữa kỳ, hồ sơ vẫn chưa chuyển đầy đủ nhưng mình sắp xếp giải quyết được hết. Cứ chờ chuyển hồ sơ cho đủ thì hai em mất thêm mấy ngày học” - thầy S. nói.

Tưởng chừng như cánh cửa đã đóng sầm trước mặt thì chính sự đùm bọc, thương yêu của mọi người lại giúp gia đình em T. tự tin hơn để gõ vào một cánh cửa khác, đầy tin yêu và sự tươi mới...