Mỏi mắt tìm lao động

Đi thành phố làm mới oai Quốc lộ 1 đoạn từ Siêu thị Big C (An Lạc) đến KCN Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) mỗi sáng luôn có hàng chục ngàn lao động, phần đông là cư dân miền Tây tụ về làm công nhân cho các công ty. Những dãy nhà trọ bán kiên cố, ẩm thấp... mọc ken dày nhưng dù có thêm hàng dãy nhà cất tạm ngoài đồng trống vẫn không đáp ứng đủ chỗ ở cho công nhân. Để tìm được nơi trú ngụ, nhiều bạn trẻ phải gò lưng đạp xe trên quãng đường dài 5-7 km. Thúy và mấy người bạn quê ở xã Lương Hòa (Bến Lức, Long An) đang làm việc cho Công ty Pou Yuen kể: “Sáu đứa thuê một gian phòng chỉ vừa đủ chỗ cho cả bọn ngả lưng và dựng mấy chiếc xe đạp. Chỗ nấu ăn, tắm giặt rất chật hẹp nhưng tụi em chấp nhận cảnh sống nhồi nhét để cùng nhau chia sẻ tiền phòng, điện, nước hơn 200.000 đồng/người/tháng. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi bạn còn chưa đến một triệu đồng”. Chúng tôi hỏi: “Long An - quê các bạn có nhiều KCN, sao không xin việc tại đó cho đỡ tốn kém?”. Cả nhóm cùng cười và một bạn trả lời: “Đi thành phố làm cho oai, lương cao hơn và hy vọng có cơ hội đổi đời...”. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của công nhân tại các KCN ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cũng chỉ trên dưới hai triệu đồng/người/tháng. Giá dịch vụ ăn uống, thuê phòng trọ... tại các thành phố luôn cao. Vì vậy, cơ hội đổi đời của đại bộ phận công nhân vẫn chỉ là mơ ước. Nhiều công nhân làm thuê xa nhà suốt hơn chục năm khéo lắm mới sắm được chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Vì vậy ngoài việc giải quyết khâu “oai”, con đường đổi đời của công nhân tỉnh lẻ lên thành phố vẫn mờ mịt.