Mỗi năm khoảng 12.000 người chết do tai nạn lao động

Lớp tập huấn do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tại TP Huế ngày 30-6.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết thêm trong số 120.000-130.000 người bị tai nạn lao động hằng năm, có khoảng 10% người chết.

Theo ông Phạm Gia Lương, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH), tình hình tai nạn lao động ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động vi phạm tiêu chuẩn an toàn. Người sử dụng lao động cũng chưa huấn luyện an toàn cho người lao động. Đặc biệt, hiện có hơn 90% doanh nghiệp thiếu bộ máy giám sát người lao động về thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động.

HÀ LINH