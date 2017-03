Mỗi năm "nướng" trên 400 tỉ đồng vào số đề

Đó là những con số ước tính đáng giật mình của UBND TP Đà Nẵng về nạn “đề đóm” hiện nay trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2010 về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn của UBND TP Đà Nẵng, hơn 1 năm qua, lực lượng Công an TP đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào chống nạn số đề, cờ bạc.

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, từ tháng 7/2010 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá 194 vụ tệ nạn số đề, xử lý hành chính 288 đối tượng trong đó có 230 đối tượng ghi đề, 58 con đề và phạt tổng số tiền hơn 307 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn thu giữ tổng cộng hơn 157 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 10 máy tính, 19 xe máy và các tịch đề, phơi đề cùng các giấy tờ liên quan.

Theo nhận định của Công an TP Đà Nẵng, công cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là tổ chức đánh bạc dưới hình thức các độ bóng đá, số đề còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, hình thành nên những đường dây khép kín, ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại gây khó khăn cho lực lượng công an.

Số đề là hình thức đánh bạc bị luật pháp ngăn cấm. Hình thức cờ bạc này gây tác hại nghiêm trọng đến an ninh trật tự, mặt khác, là nguyên nhân trực tiếp làm nhiều gia đình tan nát, đồng thời cũng là là nguyên nhân của tệ cướp giật, trộm cắp…

Chính vì vậy trong thời gian tới công tác này cần nhận được sự phối hợp từ các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng để công tác phòng chống loại hình cờ bạc này đạt kết quả.

Ngoài ra, các cấp, các ngành tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học nghề, các mô hình sản xuất gia tăng thu nhập cũng như giúp đỡ các đối tượng chưa có việc làm nguồn vốn để kinh doanh, sản xuất.

Trong 1 năm thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn, các lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã tấn công mạnh tệ nạn này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Duy Khương, tình trạng tổ chức và tham gia đánh đề trên địa bàn vẫn còn nhiều phức tạp. Vì vậy trong thời gian tới, việc đẩy lùi tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn thành phố là một yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, ông Khương chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng cần sớm thành lập đường dây nóng để người dân phản ảnh khi phát hiện tệ nạn số đề, cờ bạc.

