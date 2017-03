Mối và nước mưa ‘tấn công’ tòa nhà 200 tỉ đồng

Tháng 7/2014, Tòa nhà này được bàn giao cho Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau quản lý sử dụng. Khi tiếp nhận công trình này, Ban giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau đã phát hiện những dấu hiệu kém chất lượng, mưa dột và mối, mọt tấn công nhiều nơi.

Chiều 21/8, trả lời qua điện thoại với chúng tôi, ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ đầu tư tòa nhà trên cho biết đã hết hạn bảo hành, tức mọi hư hỏng từ đây do Nhà nước gánh lấy. Và mới đây, ngày 17/8, UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tiếp để làm các công việc sửa chữa, bổ sung một số hạng mục với kinh phí do ngân sách tỉnh chịu là… 1,5 tỷ đồng. Trong đó, phần nhiều là các công việc sửa chữa tài sản hư hỏng do mối ăn. Phần việc sửa chữa này mang ý nghĩa chuẩn bị để phục vụ Đại hội Đảng sắp tới, tuy nhiên trong đó phần sửa chữa liên quan đến mối và nước mưa là chủ yếu.

Ngày 21/8/2015, chúng tôi đã ghi nhận những hình ảnh sau đây: