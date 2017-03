Một bé trai gần 2 tuổi bị bỏ rơi

Ngày 3/11/2010, theo cô Nguyễn Thị Mai Ngọc, phụ trách nhóm trẻ Mầm non Tiến Phát (đường số 8, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng), khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1/11/2010, cô Trần Thị Thắm là bảo mẫu của nhóm trẻ, có nhận giữ 1 bé trai khoảng 20 tháng tuổi do một người phụ nữ mang đến gửi. Nhưng đến tận 19 giờ cùng ngày vẫn không thấy người phụ nữ đến đón con, nên đã điện thoại báo cho Công an phường Phú Thứ.

Cháu Hoàng bị bỏ rơi tại nhóm trẻ Mầm non Tiến Phát

Cô Ngọc cho biết thêm: Người phụ nữ này bồng con đi bộ, đội nón bảo hiểm, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,55m, mặc áo thun vàng, áo khoác màu nâu, tóc uốn, nước da ngăm đen. Cô bảo mẫu yêu cầu mẹ bé trai này làm thủ tục nhập học thì mới nhận bé. Do trong túi xách chỉ có 3 bộ quần áo, không có khăn lau mặt cho bé, nên người phụ nữ nhờ cô Thắm giữ giùm cháu bé để ra chợ mua khăn rồi quay lại làm thủ tục nhập học.

Trước khi đi người phụ nữ có nói tên cháu bé trai là Nguyễn Minh Hoàng. Bé Hoàng cao 85cm, nặng 12kg, nước da trắng, không dị tật. Hiện sức khỏe bình thường.

Chiều 2/11/2010, đại diện UBND, công an, ban, ngành đoàn thể của phường Phú Thứ đã đến nhóm trẻ Mầm non Tiến Phát lập biên bản. Theo ông Cao Hữu Truyền - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, đến thời điểm này, đã sau 2 ngày nhưng mẹ cháu Hoàng không lại đón, có thể cháu đã bị bỏ rơi.

